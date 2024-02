Adiós, contingencia ambiental: Descubre si tu auto podrá salir este lunes por el Hoy No Circula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado jueves, 22 de febrero, la gente se mantuvo alerta por las actualizaciones emitidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) debido a que, por la mala calidad del aire, se propuso activar una alerta en Fase 1, para reducir la presencia de automóviles en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como también se solicitó que las personas no salieran de sus hogares para hacer ejercicio al aire libre entre los horarios de las 13:00 a las 19:00 horas.

Si bien, esta contingencia ambiental permaneció activa hasta la mañana del pasado domingo, 25 de febrero, las cosas cambiaron para la tarde de ayer, puesto en su actualización más reciente, la CAMe notificó que todo habría vuelto a la normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), pero… ¿esto que consecuencia podría traer a al programa de Hoy No Circula de este lunes?

Como muchos recordarán, la presencia de la contingencia alteró el uso de la mencionada norma, la cual se aplicó en modalidad doble durante el pasado fin de semana e incluso estuvo activa en domingo, situación atípica, puesto este día, las autoridades de la CDMX permiten que la gente utilice sus autos con normalidad. Afortunadamente, para los conductores que deben salir de casa con su vehículo para este lunes, las cosas han comenzado a tomar su lugar, l oque significa que el Hoy No Circula se implementará naturalmente.

¿Qué autos no circulan este lunes, 26 de febrero?

Según información emitida a través de la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) de la CAMe, este lunes, 26 de febrero, no podrán circular los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2. Mientras que los hologramas 00 y 0 quedan exentos, mismo caso para los autos eléctricos e híbridos, los cuales podrán salir ya que no emiten contaminantes como lo harían las unidades con motor de combustible.

¿Qué autos no circularán este lunes, 26 de febrero?

Créditos: CAMe

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Fuentes: Tribuna