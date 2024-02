Incendios en CDMX: Autoridades piden apoyo para evitar siniestros como el de Xochimilco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la ola de incendios registrados en la Ciudad de México, las autoridades pidieron a la población colaborar con sus acciones para evitar este tipo de siniestros, ya que, en la capital el 100 por ciento de los incendios forestales son provocados por acciones humanas, es por ello que se hizo un llamado a evitar quemas agrícolas o iniciar fogatas que pudieran desencadenar incendios que afecten bosques, pastizales, humedales y tierras agropecuarias.

Por lo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger los bosques, pastizales y humedales mediante recomendaciones, entre las que destaca no hacer fogatas ni cerillos, no quemar ningún tipo de residuo, no fumar ni arrojar colillas de cigarros, así como no tirar basura en los bosques y no dejar fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas que, por la accio´n de los rayos solares, puedan convertirse en una fuente de calor.

Esta información se da después de que el lunes pasado se registró un siniestro de este tipo, en el que bomberos lograron extinguir el fuego que se registró en una zona de pastizales del vaso regulador Ciénega Grande, en la alcaldía Xochimilco. Las llamas afectaron una superficie aproximada de 29 hectáreas de la vegetación predominante, conformada por pasto y tule, lo que significa una fuerte afectación a la fauna.

Incendios en el Estado de México, foto: especial

Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México pidieron a los capitalinos no intervenir en el combate de un incendio forestal y dar aviso al Centro Estatal del Manejo de Fuego en los teléfonos habilitados, o mediante una llamada al 911. Asimismo, ya inició el Operativo para Combatir Incendios Forestales 2024, con la finalidad de proteger e implementar estrategias de combate oportuno en las 87 mil hectáreas de Suelo de Conservación de la Ciudad de México.

Cabe hacer mención que la Ciudad de México se ha posicionado en el primer lugar nacional de menor tiempo de atención de incendios en zonas forestales y destaca por tener el tiempo más rápido de detección y extinción de los mismos, gracias al trabajo de combatientes forestales, quienes con pasión y entregan protegen los bosques de la ciudad.

Fuente: Tribuna