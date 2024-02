VIDEO: Xóchitl Gálvez recibe miles de insultos tras filtrarse su número telefónico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La destacada política y senadora Xóchitl Gálvez ha sido blanco de mensajes agresivos luego de la filtración de su número telefónico. Según informes recientes, Gálvez ha recibido una abrumadora cantidad de mensajes, superando los 18 mil, como resultado de esta situación. Aunque esta avalancha de textos ha sido en su mayoría positiva, lamentablemente, también ha implicado la recepción de algunos mensajes sumamente desagradables.

Este escenario pone sobre el tintero la importancia de conversar sobre la privacidad en la era digital. A pesar de los desafíos que enfrenta al recibir mensajes ofensivos, Gálvez lo tomó de la mejor manera. Fue durante una transmisión matutina que la figura política interactuó con el público respondiendo llamadas telefónicas en vivo. En este proceso se pudo observar una variedad de reacciones, algunas expresando su apoyo tanto desde México como desde Estados Unidos, Francia y Alemania mientras que otras mostraron su descontento con insultos.

¿Qué decían las personas al otro lado de la línea?

La abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que a lo largo de la Conferencia de la Verdad ella tomaría alguna de las llamadas para que todos pudieran escuchar. No pasó mucho tiempo para que alguien intentara contactarla. Sin dudarlo, ella respondió y el interlocutor le aseguró que la respalda en su candidatura hacia la presidencia de México. Un poco más tarde, un segundo individuo llamó para proferir una serie de maldiciones contra Gálvez, al tiempo que la comparó con el actual mandatario de la República Mexicana.

Hola, hablo de Tlalnepantla, todo nuestro apoyo para ti, Xóchitl. Voy contigo, Xóchitl".

Eres una p*rra, eres una z*rra, p*rra, pu*rca bastarda, el PAN nunca va a ganar y Andrés es mejor presidente que tu".

¿Cómo respondió Xóchitl Gálvez?

La ingeniera contó que aproximadamente el 95 por ciento de los mensajes que recibe son positivos, mientras que el cinco por ciento restante incluye amenazas y groserías. Argumentó que, a pesar de los desafíos, no tiene planes de cambiar su número de teléfono, ya que considera que los mensajes positivos valen la pena y desea conservar ese contacto directo con sus seguidores. Esto ocurre después de que AMLO difundiera los datos privados de la corresponsal del diario The New York Times, Natalie Kitroeff, quien había solicitado una entrevista para aclarar supuestos lazos entre el narcotráfico y la administración mexicana. Dicha acción fue reprobada por Gálvez, quien sostuvo que había sido un "pésimo ejemplo".

Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes. Preocúpense, porque esto ya nadie lo para".

Fuente: Tribuna