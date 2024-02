Tras polémica decisión de juez, anuncian mega bloqueo en Periférico Norte, en Naucalpan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el juez del Estado de México Juan Manuel Alejandro Vitela se encargara de analizar un caso de presunto abuso sexual en contra de una menor de edad, en el cual se había acreditado la agresión, decidiera desestimar los cargos a pesar del testimonio de la agraviada, ya que, acuerdo con la información oficial, el juez señaló que la decisión condenatoria no estaba debidamente justificada, por lo que se emitió un fallo absolutorio en contra del señor Alejandro ‘N’ por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual.

En un video compartido en redes sociales durante el juicio se puede observar al juez Martínez Vitela responder de manera abrupta los cuestionamientos de la madre de la menor, quien le señala que él escuchó lo que mencionó la pequeña agredida, al igual que el resto de los presentes, quienes creían que esto había sucedido; sin embargo, el encargado de impartir justicia explicó que eso no era suficiente para comprobar la culpabilidad del abuso sexual por tener un dato faltante, el cual tendría que haber sido declarado por la pequeña de solo 4 años.

“Su hija jamás mencionó el tema, el día, el horario”, explicó el juez.

Manifestación en Periférico Norte

Por estos hechos de inmediato la Red por los Derechos de la Infancia en México afirmó que el fallo es contrario los intereses superiores de la niñez y a la Constitución, así como un acto de revictimización y discriminación en contra de la menor. Fue Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de esta organización quién rechazó la sentencia.

Asimismo, se informó que la tarde de este martes 27 de febrero se realizará una manifestación multitudinaria en el que participarán colectivos feministas, medios de comunicación y de la sociedad civil a las 14:30 horas sobre Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, por lo cual se prevé una fuerte afectación a la circulación con director a la capital del país.

Bloqueos en Periférico Norte, foto: SSC

El motivo de esta situación es que, de acuerdo con la convocatoria, el 15 de febrero 2024 el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela dejó en libertad un presunto abusador sexual infantil, no condenó a Alejandro ‘N’, ya que la pequeña de tan solo 4 años no sabía el lugar y hora exacta en la que fue abusada por su tío paterno, se señaló que se trata de una víctima del sistema corrupto indolente y negligente que no cumplió con la obligación de defenderla.

Fuente: Tribuna