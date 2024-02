En plena ‘Mañanera’, AMLO arremete contra la periodista Anabel Hernández, tras falso atentado

Comparta este artículo

Palenque, Chiapas.- Durante la noche del pasado martes, 27 de febrero, trascendió la noticia de que la periodista Anabel Hernández, quien se especializa en escribir notas relacionadas al narcotráfico, habría sufrido un supuesto atentado en su contra. Dicha premisa tomó fuerza por el hecho de que la comunicadora fue una de las personas que relacionó a Andrés Manuel López Obrador con el Cártel de Sinaloa en sus campañas presidenciales del 2006 y el 2018.

Ante esta premisa, el jefe del ejecutivo comentó que sí se enteró de un supuesto atentado en contra de una periodista, aunque resaltó que ignoraba si esta noticia era real o no, pero resaltó que la comunicadora suele realizar acusaciones en contra del narcotráfico y de su propia administración, enfatizando que, cada vez que lo hace, no cuenta con las “pruebas” suficientes como para inculpar a ambas partes.

Asimismo, el mandatario dejó en claro que no le desea el mal a la periodista o alguien en específico y recalcó (como lo ha hecho en otras oportunidades) que él no tiene “enemigos”, sino “adversarios”, esto pese a que hay muchas personas en su contra. El jefe del ejecutivo enfatizó que hay gente que no está a favor de él, pero dejó en claro que esto ocurre porque no lo conocen y solo discrepan de su administración por “oídas”.

AMLO reacciona a supuesto atentado de Anabel Hernández

Por otro lado, López Obrador dejó en claro que es natural que haya quienes no estén de acuerdo con sus ideas, ya que este tipo de discrepancias pueden llegar a presentarse hasta en las familias. Finalmente, el mandatario resaltó que sí llegó a preocuparse por el bienestar de Anabel Hernández, puesto es consciente de que si algo malo le llegase a ocurrir, las personas se abalanzarían en su contra, bajo la creencia de que gusta atacar a periodistas.

“Ayer cuando vi lo de esta señora (Anabel Hernández) me preocupó. Imagínense, le pasa algo, pero de inmediato nos culpan a nosotros y parra culparnos podrían hacer una cosa así (atacar a periodistas). Porque hay gente sin escrúpulos morales, de malas entrañas.”

¿Qué dijo Anabel Hernández sobre los presuntos nexos de AMLO con el Cártel de Sinaloa?

Según declaraciones de la periodista, ella habría accedido a informes en los que se corroboraría que las campañas políticas de Andrés Manuel López obrador habrían recibido una inyección de entre 2 a 4 millones de pesos. Cabe señalar que este hecho fue negado tajantemente por el mandatario, quien asegura que todo se trata de injurias establecidas por sus opositores, debido a que, en México, se está realizando una nueva transformación.

Fuentes: Tribuna