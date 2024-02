"Es perder el tiempo": AMLO sobre denuncia de Pío López Obrador contra Loret de Mola

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de su hermano Pío López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola. En ese sentido, le aseguró a su familiar que “es perder el tiempo” denunciar al comunicador, a quien calificó de mafioso. Incluso, señaló que no recibirá los 200 millones de pesos que le reclama, lo que avivó el escándalo generado por el propio conductor y reportero.

Fue durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional cuando López Obrador respondió una serie de cuestionamientos por parte de la prensa. Espacio que aprovechó para emitir algunas recomendaciones para su hermano, “si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera es que o sirven de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial Mafioso”, explicó.

“Es perder el tiempo y no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial”, comentó López Obrador.

AMLO sobre denuncia de Pío contra Loret de Mola, foto: especial

Arremete López Obrador contra Loret de Mola

El presidente habló del periodista a quien calificó de corrupto y realizar montajes durante su carrera como comunicador “Loret De Mola es de los periodistas más corruptos de México, hace montajes y era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial que están completamente corrompido, es perder el tiempo”, mencionó el mandatario desde Palacio Nacional.

Asimismo, aprovechó para confirmar lo afirmado por Pío López Obrador, quien señaló que no tiene contacto con él desde hace más de seis años, “no veo a Pío desde cinco años, seis, y no voy a andar dando consejos, yo me hago cargo, nada más, de Jesús Ernesto y eso porque es menor de edad, nada más”, explicó el presidente y prefirió no profundizar en el tema de la denuncia de su hermano contra el comunicador.

Fue el propio Carlos Loret de Mola quien compartió en redes sociales que tendría una audiencia en la que se le señalaba por publicar un video en el que el hermano del mandatario recibe dinero en efectivo, por lo que cuestionó la libertad de expresión en el país, ya que no podía creer que sería él el que se sentara en la silla de los acusados, cuando lo único que hizo fue realizar un trabajo periodístico.

Fuente: Tribuna