Hoy No Circula: Olvídate de las multas y descubre si tu auto no podrá salir este 28 de febrero

Ciudad de México.- El miércoles resulta ser uno de los días más complicados para los habitantes de la Ciudad de México, esto es debido a que se trata del ombligo de la semana, por lo que aún faltan jueves y viernes para poder llegar a los gloriosos sábado y domingo, lo que se traduce en tener un buen descanso de las pesadas jornadas laborales y de ir a la oficina; por si esto no fuera poco, es necesario que te mantengas atento del programa Hoy No Circula para evitarte multas innecesarias, sobretodo ahora, que es fin de mes.

Afortunadamente, no todo es tan malo, puesto en TRIBUNA te informaremos de cuáles son las placas y engomados que, durante la jornada de hoy, 28 de febrero, no podrán salir de casa, según lo informado a través de la cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter) de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) así que no dejes de estar atento, porque a continuación te enterarás de todos los detalles.

¿Qué placas deberán quedarse en casa por el programa Hoy No Circula?

Según datos del boletín de la CAMe, los niveles de ozono se encuentran en un índice aceptable, esto significa que el Hoy No Circula se aplicará de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que solo los vehículos con engomado rojo y terminación con placas 3 y 4, así como aquellos con holograma 1 y 2 tendrán que permanecer en casa. Por otro lado, las unidades con holograma 00 y 0 quedarán exentas, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 28 de febrero, dado a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad y comprenderá el horario de 5:00 a las 22:00; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

Hoy no circula para este 28 de febrero

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

