Cultivos en Amecameca quedan arruinados por caída de ceniza del Popocatépetl

Ciudad de México.- El volcán Popocatépetl ha incrementado su actividad, lo que está teniendo un impacto significativo en la vida de los habitantes de Amecameca y en la producción agrícola de la región. Según informes recientes, aproximadamente el 35 por ciento de la población de Amecameca depende del autoconsumo o la venta de los cultivos locales, lo que hace que la situación sea aún más preocupante.

Uno de los principales problemas que enfrentan los agricultores locales es la contaminación de los cultivos debido a la presencia de ceniza volcánica en el aire y en el agua. Además, esto también representa un riesgo para la salud de la población local. La ingestión de agua contaminada con ceniza o arena volcánica puede tener efectos adversos para el organismo.

En el transcurso de las últimas 24 horas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha registrado un total de 148 exhalaciones del volcán, acompañadas de emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. El aumento en la actividad volcánica ha generado preocupación entre las autoridades y la población local, quienes están atentos a cualquier cambio en el comportamiento del volcán y las posibles repercusiones en la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Hay siembras a la que sí le afecta, hay unas que no. A las hortalizas si afecta, pero al maíz no mucho. Yo siembro lechuga y se me echa a perder la lechuga con tanta ceniza, se me echa a perder".