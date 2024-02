Hoy No Circula: Conoce qué autos no salen en CDMX y EDOMEX este sábado 3 de febrero del 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como pasa cada día, el programa del Hoy No Circula han compartido en sus redes sociales oficiales y las páginas de Internet oficiales de este, por lo que han presentado los autos que no deben de salir a las calles de la Ciudad de México y en el Estado de México, durante el día de hoy, sábado 3 de febrero del 2024.

En las cuentas oficiales, el mencionada programa ambientalista, que se generó para tratar de reducir la gran contaminación que producen los gases de los autos, acaban de revelar que los autos que deben permanecer inmovilizados este sábado son los que cuentes con el holograma en terminación 1, 3, 5, 7, y 9 ni autos con holograma 2, destacando que las restricciones van de las 05:00 hasta las 22:00 horas, en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En caso de querer buscar información con respecto a los hologramas que pueden o no pueden circular, el Hoy No Circula tiene su propia página web, la cual es https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, y para saber si el auto tiene autorización solo se debe de ingresar el número de holograma y el último dígito de la placa, pero, esta no es solamente la única manera de saber si es que su vehículo podrá circular, dado a que también tiene cuentas oficiales en las redes sociales.

El programa mencionado con anterioridad se encuentra activo en un total de 16 alcaldías y además 18 municipios del Estado de México, mismos que son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Cabe mencionar que en caso de que se falte a lo estipulado y descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados, las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos.

