Alerta en la capital de Sonora: Bomberos se movilizan por fuerte incendio en maquiladora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- No fue un domingo de puente tranquilo para los elementos del heroico cuerpo de Bomberos de la capital de Sonora, pues durante las primeras horas de este 4 de febrero del 2024, se reportó un fuerte incendio. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Hermosillo, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas, tiempo local, en la Carretera que conduce a la Bahía de Kino.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en Hermosillo, Sonora, moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Mediante sus redes sociales, los Bomberos de Hermosillo señalaron que recibieron un llamado sobre un siniestro en una maquiladora del Parque Industrial, el cual se ubica por la carretera a Bahía de Kino. A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y los ya mencionas 'apaga-fuego'.

¡Hoy por la mañana, nuestros bomberos respondieron con rapidez para controlar un incendio de una maquiladora en la carretera a Kino! Su dedicación y coraje son dignos de reconocimiento. Agradecemos su arduo trabajo para mantenernos seguros", se lee en la publicación de las redes sociales del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cómo fue que ocurrió el incendio en dicha bodega. Por otra parte, se puntualizó que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja en la zona, ya que no se tiene reporte de heridos o víctimas mortales. Para las 10:00 horas, tiempo local, los Bomberos seguían trabajando con dos máquinas extintoras, cuatro cisternas, una unidad escalera, el camión de comando y un pick up para sofocar el fuego.

Accidente en Nogales, Sonora, deja dos muertos

En otras noticias en materia de seguridad, la noche del pasado jueves 1 de febrero, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en inmediaciones de la ciudad fronteriza de Nogales, en la Carretera Federal que conduce al Caades, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: un automóvil particular se impactó contra la caja de un tráiler, lo cual provocó que dos personas perdieran la vida. TRIBUNA te comparte más información aquí.

Fuente: Tribuna