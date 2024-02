Tras reportaje sobre 'vínculos' con el Cártel de Sinaloa, AMLO invita a Tim Golden a la 'mañanera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el artículo de Tim Golden, en el que habla las presuntas investigaciones alrededor de supuestos pagos del Cártel de Sinaloa para financiar la primera campaña presidencial del tabasqueño en 2006, continúa. Si bien el jefe del Ejecutivo Federal mexicano ya negó en repetidas ocasiones que los dichos en el texto son falsos, no suelta el tema, y ahora invitó al periodista estadounidense a Palacio Nacional.

AMLO invitó a la 'mañanera' al periodista que escribió sobre él y sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Foto: Internet

Fue hace una semana cuando el reconocido periodista estadounidense, Tim Golden (ganador del premio Pulitzer en dos ocasiones), junto con la investigadora mexicana, Anabel Hernández, firmaron y divulgaron un artículo sobre presuntos testimonios que apuntaba que, en su primera campaña del 2006, el actual presidente de México, AMLO, recibió dos millones de dólares por parte del Cártel de Sinaloa, a cambio de protección. Las investigaciones nunca avanzaron, ya que no había evidencias suficientes, señalaron los comunicadores.

Pese a lo anterior, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano invitó al periodista estadounidense a la Ciudad de México (CDMX) para tener un diálogo sobre las razones de su reportaje, en el que se apunta de supuestos vínculos con un grupo del crimen organizado; la invitación la realizó este miércoles 7 de febrero del 2024, en su conferencia de prensa 'mañanera' desde el Salón de la Tesorería.

¿Quién nos ayudaría muchísimo y le hago un llamado? El periodista. Lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas, que desde cuándo viene a México a tratar este asunto, por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos", comentó al mandatario López Obrador.

En esta misma intervención, el tabasqueño, quien ya dijo que no procederá legalmente contra el periodista y su texto en ProPública, volvió a vincular a Golden con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari: "Me llegó un reporte de que este periodista corría con Salinas, era corresponsal del New York Times, y salía a correr con Salinas, muy amigo de Otto Granados, seguramente de Castañeda de todo este grupo".

Por eso nos ayudaría mucho que él, como periodista, nos hiciera un relato de cuándo supo del caso, con quién habló, quién lo invitó a venir a México a hablar del caso, cuánto tiempo estuvo y como diría el finado Chico Che, ¿quién pompo?", dijo entre risas el presidente de México.

A la fecha de publicación de esta nota, el periodista estadounidense no ha respondido a la invitación de López Obrador.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'