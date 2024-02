VIDEO: Captan a policías en presunto abuso de autoridad en el Metro; SSC aclara los hechos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la policía Bancaria al interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), en la estación Villa de Cortés, de la Línea 2. En el material se observa a los uniformados jalonear a dos personas, las cuales intentan resistirse y argumentan que están siendo agredidos.

En el video, de menos de un minuto de duración se escucha a la persona que lo graba exigir a los policías detener la agresión. Es en ese momento cuando uno de ellos le argumenta que no vio lo que había sucedido antes, por lo que no conocía la razón de la detención. Incluso, también se escucha gritar a una de los dos detenidos que ella no había vendido nada; sin embargo, ambas personas terminaron tras las rejas.

De inmediato, las redes sociales se volcaron en contra de las autoridades capitalinas y los internautas exigieron que se esclareciera el acto, ya que podría tratarse de un abuso de autoridad. Aunque muchos otros comentaron que se trataban de vagoneros que adoptaron el papel de víctimas para no ser remitidos. Ante la ola de acusaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ya emitió una postura al respecto.

Abuso policial en Villa de Cortés

Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa a un hombre y una mujer, forcejear con efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), la dependencia capitalina señaló que los hechos ocurrieron al interior de la estación Villa de Cortés, de la Línea 2, en la alcaldía Benito Juárez, donde un efectivo al realizar labores de prevención y vigilancia, se percató que dos personas realizaban la venta informal en el interior de la estación.

Luego de hacerles la invitación de retirarse a otro punto para continuar con su actividad, el hombre de 29 años y la mujer de 49 años de edad, reaccionaron de manera violenta con gritos e insultos hacia el oficial, quien intentó calmarlos, sin embargo, ambas personas se tornaron más agresivos y comenzaron a agredir físicamente al uniformado. Enseguida, se solicitó apoyo por la frecuencia de radio.

Tras arribar más personal de la institución, los posibles responsables fueron contenidos para ser puestos a disposición del Juez Cívico para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica. Respecto a la actuación de los efectivos policiales la dependencia capitalina aseguró que se realizará la investigación correspondiente y en su caso se aplicarán sanciones.

