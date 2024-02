Febrero tendrá 29 días porque este 2024 es Año Bisiesto; conoce todo sobre este curioso ciclo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, es de conocimiento general que cada año cuenta con 365 días en el calendario, la realidad es que esta regla no es inamovible, puesto lo cierto es que existen años que son la excepción a esta norma, ¿quieres saber cuáles son? Entonces no dejes de leer porque en las próximas líneas averiguarás todo lo relacionado con estos curiosos ciclos, por qué se llaman como lo hacen y cada cuándo se celebran.

Tal y como se mencionó al comienzo de esta nota, la cultura popular dicta que 1 año se cumple cada vez que la Tierra le da la vuelta al Sol, lo que ocurre cada 365 días; sin embargo, esto no es del todo cierto, puesto, hay años que tienen un día extra, es decir 366, ¿por qué? Resulta ser que los años no son exactos y la realidad es que un año suele durar 365.242 días, pero como no es posible dividirlos de ésta manera, se adaptó el calendario para que una vez cada cuatro años se sume un día y, que de esta manera, se cumpla el .242 restante.

Este 2024 será año bisiesto

Este día se le agregó a febrero, así es, al que menos días tiene en el calendario, puesto en un año normal el segundo mes del año cuenta con apenas 28 días, pero cada cuatro años esto cambia y tiene hasta 29, tal y como ocurrirá en este 2024, así que no lo olvides, el próximo mes de marzo llegará 24 horas más tarde de lo que se celebró en los últimos 3 años, por lo que debes estar atento en el calendario y escribir algún memo de ser necesario para recordarlo.

De acuerdo con algunos informes, el primero en aplicar el año bisiesto fue Julio César, al que se le denominó como el ‘año de la confusión', el cual duro 445 días, esto ocurrió en el 46 a.C. puesto en aquel entonces se registró un desfase con los meses del calendario y las estaciones del año; luego de ello se estableció que un año duraría un aproximado de 365, 25 días y se añadiría un día más cada cuatro años.

Este mes de febrero tendrá 29 días por el Año Bisiesto

Curiosidades del año bisiesto

Un año bisiesto suele ser divisible entre 4, a excepción si es divisible entre 100, aunque esta norma se rompe cuando el año es divisible entre 400. Esto significa que los años 2000 y 2400 pueden considerarse como bisiestos, ya que se dividen entre 400, pero no se aplicará si se tratan de años como 1900, 2100, 2200 o 2300.

El término ‘bisiesto’ viene del latín ‘bis sextus’ que se traduce como ‘doble sexto’ y se refiere al día extra que se puede agregar después del 24 de febrero.

El ajuste del calendario gregoriano de 1582 realizado por el Papa Gregorio XIII ayudó a que refinar el concepto del año bisiesto.

ayudó a que refinar el concepto del año bisiesto. Algunas culturas pueden asociar el año bisiesto con supersticiones o motivos para realizar festivales.

Usualmente, las personas que nacidas el 29 de febrero celebran sus cumpleaños cada cuatro años, es decir, en la fecha exacta, de lo contrario pueden festejar entre el 28 y 1 de marzo del resto de los años. De acuerdo con algunos informes, quienes cumplen años en esta fecha tan especial son considerados como los ‘eternamente jóvenes’ porque no suman años de la misma manera que lo haría alguien común.

