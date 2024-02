Tras respuesta de ProPublica, AMLO se lanza contra Tim Golden: "Es un gran calumniador"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retara al periodista estadounidense Tim Golden a un debate en Palacio Nacional sobre su reportaje en ProPublica de una supuesta investigación que vincularía al mandatario con el Cártel de Sinaloa (en su primera campaña presidencial del 2006), el llamado 'medio independiente' respondió que esto no sucederá. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano volvió a arremeter contra el comunicador ganador de dos premios Pulitzer.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este viernes 9 de febrero, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador retomó la respuesta de ProPublica a su petición de debatir con Tim Golden tras la publicación y viralización del artículo llamado ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?. Debido a que el periodista estadounidense no hablará sobre su investigación, AMLO se lanzó contra este.

Ante medios de comunicación, López Obrador señaló que Tim Golden es un "gran calumniador".

AMLO arremete contra Tim Golden tras respuesta de 'ProPublica'. Foto: Gobierno de México

Un gran periodista, y es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora, demuestra que exactamente que están vinculados al Gobierno de Estados Unidos (EU), que no es un periodismo independiente, ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes, y le hicieron caso", mencionó el presidente sobre la respuesta de ProPublica, publicada acá.

Asimismo, reiteró que el periodista estadounidense tenía una relación íntima con el expresidente Carlos Salinas de Gortari: "Es un calumniador que estaba vinculado, cuando fue corresponsal, a Carlos Salinas, luego desapareció, y hasta ahora que regresa. Y además, hasta dicen que les pidieron el reportaje, fue pedido y no quieren decir quienes fueron las fuentes, y si no, calumnia, eso sí lo pueden hacer", siguió condenando López Obrador.

No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano mencionó que no procederá de manera penal ni contra el comunicador ni contra ProPublica: "No, no, es mejor el debate abierto, porque esto ayuda más, que se transparente, porque tenían engañados a muchas personas". Asimismo, López Obrador puntualizó que Tim Golden en realidad no tendría diferencias con Carlos Loret de Mola, otro comunicador acusado de crear "montajes" para sus audiencias.

Por complejos de inferioridad, se piensa que Tim Golden es distinto y es mejor que Loret de Mola, pues no, en una de esas es hasta mejor Loret de Mola", concluyó AMLO.

ProPublica señaló, en su respuesta al presidente, publicada la madrugada de este viernes, que Jesús Ramírez Cuevas, titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, tuvo conocimiento de la investigación que estaban por presentar, sin embargo, no respondió a sus preguntas previas. En tanto, AMLO aseguró que los escritores de este medio no son independientes y sirven a intereses particulares.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'