López Obrador afirma que no cerrará refinerías tras propuestas de candidatos presidenciales

Ciudad de México. - En medio del acalorado debate entre las candidaturas presidenciales sobre el posible cierre de refinerías en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso este domingo para afirmar que ninguna de las refinerías del país será cerrada.

La declaración del presidente surge luego de que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, propusiera el cierre del complejo petrolero en Cadereyta, Nuevo León, y la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, planteara cerrar también el complejo en el área metropolitana de Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe", expresó el presidente López Obrador a través de sus redes sociales.