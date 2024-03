AMLO rompe el silencio sobre asesinato de normalista de Ayotzinapa: Hubo abuso de autoridad

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el reciente asesinato de un normalista de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa, ocurrido en Chilpancingo, estado de Guerrero y que causó la quema de unidades de la Policía.

Ante los medios comunicación reunidos en su conferencia de prensa este lunes 11 de marzo del 2024, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoció que, en el caso ocurrido el pasado jueves 7, cuando se desplegó un impresionante operativo y persecución en el municipio de Tixtla, contra presuntos estudiantes normalistas, sí hubo abuso de autoridad. Por tal razón, los agentes involucrados ya están detenidos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

AMLO reconoció que hubo abuso de poder en asesinato de estudiante, en Chilpancingo. Foto: Twitter

Asimismo, López Obrador sostuvo que este caso, el cual ha causado indignación en todo México ya fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR); tras revelar esta información, AMLO prometió que no habrá impunidad, ya que el estudiante no disparó, como señaló la Policía a la prensa.

Lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven asesinado. Ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos y no vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad, me dolió mucho", expresó el presidente de México.