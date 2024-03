Fernández Noroña acusa a Vicente Fox de recibir pensión para adultos mayores pese a ser "culebra"

Ciudad de México.- Durante un mitin de la candidata Alma Alcaraz, de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, en Acámbaro, Guanajuato, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, lanzó fuertes acusaciones contra el expresidente Vicente Fox Quesada, asegurando que recibe la pensión para adultos mayores del Gobierno Federal a pesar de ser "culebra".

En sus declaraciones, Fernández Noroña también criticó al gobierno estatal de Guanajuato por sus programas clientelares, mencionando específicamente el apoyo económico conocido como "tarjeta rosa", que según él se entrega únicamente a una parte de la población, a diferencia del apoyo para adultos mayores que otorga el gobierno federal, el cual, según él, se brinda a toda la población sin discriminación.

Por ejemplo la atención de adultos mayores: al cabeza hueca de (Vicente) Fox se la damos aunque es culebra, no discriminamos a nadie, a nadie discriminamos, y ellos su tarjeta rosa, ahí la andan condicionado para su estructura electoral para quienes votan por ellos", expresó el coordinador de vocería de Claudia Sheinbaum.

Asimismo, Fernández Noroña criticó la falta de asistencia del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, a las reuniones del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, responsabilizándolo del 96% de los delitos que ocurren en la entidad, incluyendo los homicidios dolosos. Según él, esta ausencia dificulta la solución del problema de inseguridad en la región.

Este pueblo que trabaja 10 horas al día no puede estar seguro, no puede estar tranquilo, que viva con la pesadilla de la inseguridad porque al talego del gobernador no le da la gana ir al Gabinete de Seguridad, todo el mundo dice y el gobierno federal pues si los homicidios son responsabilidad del gobierno del estado, el 96% de los delitos son responsabilidad del gobierno del estado, la fiscalía debería hacer su trabajo pero el pinche Zamarripa amafiado con los delincuentes", sentenció Fernández Noroña durante el evento público.