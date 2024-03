AMLO pide ayuda para localizar a policía implicado en asesinato de Yanqui Kothan: "Se fugó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi 24 horas de reconocer que hubo abuso de autoridad en el homicidio de un joven estudiante normalista de Ayotzinapa (ocurrido la semana pasada), el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que uno de los agentes implicados en el caso se dio a la fuga. Pidió apoyo al pueblo de Guerrero para localizarlo, al mismo tiempo que sostuvo que no habrá impunidad.

Queman patrulla tras asesinato de normalista a manos de policías. Foto: Facebook

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este martes, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente AMLO informó que, como han señalado medios guerrerenses, uno de los agentes de la Policía que estaría implicado en el asesinato de Yanqui Kothan, ocurrido en Chilpancingo, hace unos días, se fugó. Presuntamente, este oficial sería el que disparó contra el joven estudiante de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos'.

Ayer [lunes 11 de marzo] el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa, se fugó, el policía, y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda y se van a fincar responsabilidades", expresó el presidente este martes 12 de marzo.

En esta misma intervención, AMLO aseguró que ya se realizan las diligencias correspondientes para dar con el efectivo. Asimismo, pidió ayuda a la gente de Guerrero para localizarlo: "Es parte de esta descomposición que se está enfrentando y de los intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. Pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando", declaró.

Sobre la fuga, López Obrador apuntó que el agente "estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación. Estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la FGR (Fiscalía General de la República), que ya atrajo el caso".

Finalmente, el mandatario mexicano recalcó que no habrá impunidad en el caso del asesinado de Yanqui Kothan, estudiante normalista de Ayotzinapa, y acusó que “hay muchos intereses, hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal”. Cabe apuntar que o no se reveló la identidad del policía estatal de Guerrero que se fugó en las últimas horas.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'