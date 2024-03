Jornada laboral de 40 horas: Diputados se prepararan para votarla el próximo martes

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, ha anunciado que, a solicitud de los grupos parlamentarios de oposición, se llevará a cabo una votación el próximo martes para determinar si el dictamen sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas será discutido en el pleno.

Esta votación representa un paso crucial en el proceso legislativo, ya que determinará si el tema avanza hacia su discusión y posible aprobación en la Cámara de Diputados. Se espera que la votación del próximo martes genere un debate entre los legisladores, quienes deberán analizar detalladamente los argumentos a favor y en contra de la propuesta antes de tomar una decisión

La iniciativa de reducción de la jornada laboral a 40 horas tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Sin embargo, algunos sectores empresariales han expresado preocupaciones sobre los posibles impactos económicos y logísticos de esta medida.

Romero ha señalado a Morena como el principal obstáculo para avanzar con el dictamen en la Cámara de Diputados. Las declaraciones del líder parlamentario del PAN apuntan directamente al grupo parlamentario de Morena, acusándolos de bloquear el avance del dictamen.

No vemos, no se antoja, que haya un impulso real para sacar estas iniciativas, como por ahí se dice, a lo mejor fue una llamarada de petate. Estamos listos para el debate, pero sentimos que no sea un tema que siga realmente en el ambiente".