Hoy No Circula Viernes 15 de marzo del 2024: ¿Qué autos no transitan en CDMX y EDOMEX?

Ciudad de México.- ¡Llegó el fin de semana! Y con este, el puente por el Natalicio de Benito Juárez. Por ello, si este día, viernes 15 de marzo del 2024, tienes planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (EDOMEX) u otras zonas del centro del país, es indispensable que te informes sobre cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula.

Ya que la Contingencia Ambiental no ha sido activada en días recientes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que no hay cambios en el programa Hoy No Circula, ni Doble Hoy No Circula. Lo anterior significa que este día no transitan los automóviles que tienen la terminación de placas 9 y 0, el engomado color azul, y el holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula del viernes 15 de marzo 2024. Foto: CAMe

Este es el horario del programa Hoy No Circula para este viernes

El programa Hoy No Circula está activo desde las 05:00 horas, tiempo del centro del país, hasta las 22:00 de la noche. Si no respetas sus reglas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o policías de Tránsito de tu localidad podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual podría dañar tu economía e incluso afectar tu jornada. ¡Toma precauciones!

¿En cuáles entidades se aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula funciona de lunes a sábado en toda la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el Centro del país y está integrada por todas las alcaldías de la Ciudad de México, 18 municipios del Estado de México, y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En el caso del Edomex, las restricciones de circulación se aplican sólo en 18 municipios.

Aquí la lista, para que lo tomes en cuenta y oficiales de Tránsito no te detengan y te multen:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco de Berriozábal. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca. La Paz. Naucalpan de Juárez. Nezahualcóyotl Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco.

Programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

¡Toma nota! Estos son los automóviles exentos del programa Hoy No Circula

Los autos exentos del Hoy No Circula todos los días que se aplica el programa (excepto cuando se establece el Doble Hoy No Circula) son los que tienen el holograma de verificación 0 y 00, así como los híbridos y eléctricos. Asimismo, pueden transitan sin complicaciones los vehículos de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan de servicios de Seguridad Pública o los que son se personal de Salud.

Por último, quedan 'libres' de estas normas los carros que funcionan con gas natural y que brindan servicios urbanos.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis