Violencia en Guerrero, al alza: AMLO expresa apoyo a la gobernadora Evelyn Salgado

La Paz, Baja California.- La violencia en el estado de Guerrero ha escalado: desde secuestros y ataques a transportistas, hasta el reciente asesinato de un estudiante de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa, han puesto en tensión a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE). Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo una nueva declaración.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este viernes 15 de marzo del 2024, realizada en la ciudad de La Paz, estado de Baja California, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que el Gobierno Federal apoya a la mandataria Evelyn Salgado tras los hechos de violencia en la entidad de Guerrero, los cuales siguen creciendo tras el homicidio del joven Yanqui Kothan Gómez Peralta.

En su intervención, López Obrador declaró y celebró que ya hay detenidos por el asesinato del estudiante de Ayotzinapa, no obstante, hace unos días reconoció que el presunto autor material, agente de la Policía Estatal de Guerrero, se dio a la fuga. También mencionó que en este caso un claro abuso de autoridad.

Nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad. Ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero, pero no solo eso, sino que la gobernadora y nosotros la apoyamos, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al de Gobierno", declaró el presidente de México este viernes.

También están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este Gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad., está abierta la investigación, se va a investigar a todos […] No somos iguales", agregó AMLO ante la tensión que se vive en Guerrero, con la FGE.

El mandatario tabasqueño puntualizó que en el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) "no se fabrican delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos y estamos garantizando la paz y la tranquilidad en el país". Cabe mencionar que, luego del homicidio de Yanqui Kothan, los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública de Guerrero presentaron en la previa su renuncia, ante las irregularidades en la investigación del caso. En la FGE sigue resolviéndose qué ocurrirá con la titular.

