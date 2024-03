¿Nueva contingencia ambiental? Descubre si este 16 de Marzo habrá Doble Hoy No Circula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas, en TRIBUNA te hemos informado puntualmente cada vez que se activa la alerta por contingencia ambiental, lo que a su vez, suele traer como consecuencia la aplicación del Doble Hoy No Circula, esto significa que una gran cantidad de autos no pueden salir a las calles debido a la mala calidad en el aire que se ha respirado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Dado a que este 16 de marzo, es sábado, es posible que muchas familias quieran movilizarse por las calles del Estado de México (Edomex) y la (CDMX), ya sea para salir con los amigos, ir a conocer algún restaurante que viste en los últimos días en TikTok o porque tengas que ir a visitar a algunos de tus parientes; lo que se traduce en querer sacar a circular tu vehículo; sin embargo, es necesario saber si este día se activará el Doble Hoy No Circula para evitar multas.

¿Qué autos tendrán que permanecer en casa este sábado, 16 de marzo?

Alrededor de las 5:00 de la madrugada de este día, la cuenta de X (antes Twitter) de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitió un breve comunicado en el que informó que los niveles de ozono en la ZMVM se mantienen con normalidad, lo que significa que no se aplicará el Doble Hoy No Circula, aunque esto no es sinónimo de que todos los vehículos podrán salir a las calles como ocurre todos los domingos.

Resulta ser que este sábado estará vigente la norma de Hoy No Circula y, según las especificaciones de la CAMe, este tercer sábado del mes no podrán circular los vehículos con holograma 1, terminación en placas impar, al igual que todos aquellos que tengan holograma 2 y placas foráneas. A su vez, los autos con holograma 00 y 0 quedarán exentos de esta normal, el mismo caso de aplicará para las unidades eléctricas e híbridas.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 16 de marzo, dado a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00, concluyendo a las 22:00; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

Fuentes: Tribuna