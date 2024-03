VIDEO: Estadounidense llega a México a insulta a organilleros; la destrozan en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tema de la gentrificación es uno que ha causado bastante polémica entre los residentes de distintas partes de México, puesto es bien sabido que la presencia de extranjeros en ciertas zonas de la CDMX u otros sitios turísticos como es el caso de Cancún, Los Cabos, Acapulso, entre otras áreas suele incrementar los costos, lo que provoca que los nativos deben desplazarse a otros lugares más asequibles.

Bajo este contexto, una joven mujer, originaria de Estados Unidos hizo estallar a los mexicanos, quienes a través de redes sociales le piden que regrese a su país, ¿la razón? Insultó a los organilleros, músicos que se encuentran especialmente en el Zócalo de la Ciudad de México desde hace varias décadas. Y es que, según las controversiales declaraciones de la modelo, identificada como Breanna Claye, a través de sus historias de Instagram, detesta el sonido que proviene del organillo.

En la publicación temporal, se puede apreciar a la fémina poner los ojos en blanco, mientras se lee un texto en el que pide que no se le dé dinero a los organilleros: “Darles dinero a estas personas es como decirles que está bien que contaminen con ruido, por eso yo no lo hago. Además, ni siquiera suena tan bien”, sentenció la modelo. Además de ello, declaró que la música de los organillos es “el sonido número 1 más molesto de México”, puesto desde su perspectiva hay otros más que le desagradan.

“No soporto que estas personas convierten esta caja de música en sonidos horribles”, expresó.

Como era de esperarse, muchos mexicanos increparon en contra de la extranjera, a quien le informaron que si le desagradaba, debía irse del país, puesto no era correcto que se metiera con las tradiciones de una nación a la que ella no pertenecía: “No merece estar en México”, “Extranjeros si no les gusta arre pa’su país”, "Si no te gusta vete de mi país, hermosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en Internet.

Sin embargo, la polémica modelo no se quedó con las manos cruzadas y compartió un segundo mensaje en el que no solo no se retractó de sus palabras, sino que además de ello arremetió en contra de los mexicanos, a quienes tachó de “patéticos” e “hipócritas. Por otro lado, señaló que, al vivir fuera de Estados Unidos se percató de que no se le permite dar su opinión precisamente por pertenecer a la nación gobernada por Joe Biden.

“Vivir como americano fuera de Estados Unidos me ha hecho entender que, todo el mundo puede tener una opinión menos tú. Ignorancia y obsesión mezclados todo en uno. La gente puede criticar a los Estados Unidos, pero como americano no puedes señalar nada, no puedes tener opinión ni nada. No me retracto de lo que dije ayer sobre esa maldita caja musical. Sigue sonando mal. Pero me hace gracia que un montón de mexicanos me digan que me regrese a mi país. Los mismos que odian cuando se lo dice a ellos. La hipocresía me parece graciosa y patética a más no poder.”

Mujer estadounidense insulta a organilleros

Créditos: Instagram @breanneclaye

Como era de esperarse, los mexicanos volvieron a arremeter en contra de la modelo, a quien no solo le pidieron de nuevo que se fuera, sino que incluso la corrigieron, con respecto a su definición de “americano” y es que, hay que recordar que, en Estados Unidos, se le denomina como ‘americano’ específicamente a los residentes del mencionado país, esto sin importar que el continente completo se llame América, por lo que los habitantes de los 35 país que componen este territorio.

Fuentes: Tribuna