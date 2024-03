Modelo estadounidense se queda sin trabajo por críticas a organilleros; desaparece Internet

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado sábado, 16 de marzo, se informamos en TRIBUNA sobre el caso de una modelo estadounidense que se viralizó por realizar fuertes críticas a los organilleros, a quienes acusó de generar contaminación auditiva por el sonido que emiten de sus “cajas musicales”. Asimismo, Breanna Clayer (nombre de la joven) instó a la gente a dejar de darles dinero.

Las declaraciones de la modelo fueron similares a las que llevaron a Yarhitza y su Esencia a permanecer dentro de la polémica, puesto como muchos recordarán, en su momento, la cantante indicó que la Ciudad de México era muy "ruidosa", mientras que Clayer aseguró que el sonido de los organilleros era el más molesto de la metrópoli, resaltando que en la CDMX había muchos más. Como era de esperarse, dichas declaraciones no fueron bien recibidas por los mexicanos, quienes rápidamente reprendieron a la modelo por sus palabras, puesto los musicos son considerados una patrimonio del Centro Histórico.

Por su parte, Clayer se defendió, asegurando que no se retractaría de sus palabras, y no solo eso, sino que también se lanzó en contra de los mexicanos, a quienes tachó de ser hipócritas y patéticos: “No me retracto de lo que dije ayer sobre esa maldita caja musical. Sigue sonando mal. Pero me hace gracia que un montón de mexicanos me digan que me regrese a mi país. Los mismos que odian cuando se lo dice a ellos. La hipocresía me parece graciosa y patética a más no poder.”

Es bajo este contexto que, horas más tarde, la agencia de modelaje para la que Breanna trabajaba emitió un comunicado en el que se deslindó de las declaraciones de su empleada, asimismo lamentaron la postura de Clayer y aclararon que no continuarían trabajando con ella, puesto su comportamiento no representaba los valores de la compañía: “Valoramos y representamos la diversidad de culturas y opiniones. Lamentamos cualquier malentendido causado por el reciente comentario de una de nuestras modelos y queremos dejar en claro que no compartimos su opinión.”

“Debido a que no refleja la postura ni los valores de nuestra agencia, hemos decidido no continuar con su representación. Estamos conscientes que al representar talento internacional, debemos de fomentar el respecto y la tolerancia con las diferencias culturales que puedan presentarse”, externó el comunicado de la agencia.

Cabe señalar que la decisión tomada por la empresa inició el debate en redes sociales, puesto si bien, hay quienes aplaudieron que la compañía se deslindara de Breanna, también hubo quienes la defendieron argumentado que dejar sin trabajo a la modelo era algo muy radical, puesto su único error había sido opinar sobre algo que le desagrada. Por su parte, la extranjera optó por dejar en privado su cuenta de Instagram, mientras que su perfil en TikTok no se muestra al público; se desconoce si fue dado de baja o simplemente fue cerrado a la gente.

