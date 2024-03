¿Contingencia ambiental en puente? Estos autos se quedarán en casa por el Hoy No Circula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que las última semanas se hayan sentido un tanto estresantes para los conductores de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) esto es debido a que se activó el Doble Hoy No Circula debido a la mala calidad del aire, por lo que muchos autos tuvieron que quedarse en casa, lo cual podría considerarse como un inconveniente para aquellos que deben utilizar sus vehículos para trasladarse a sus lugares de estudio o trabajo.

Es natural que, luego de estas rachas, muchos se mantengan con la guardia alta, en especial si se toma en cuenta que este lunes, 18 de marzo, se celebra el puente por el Natalicio de Benito Juárez, lo que significa que una gran cantidad de personas querrán salir de sus casas y disfrutar del día libre extra que las festividades del tercer mes del 2024 han traído. Afortunadamente para los viajeros, la cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter) de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó que la calidad del aire en la zona centro de México es adecuada, por lo que no se activó el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circularán este lunes, 18 de marzo?

Como ocurre cada día, la CAMe emitió un breve comunicado en el que informó cuáles serán los vehículos que no podrán salir a las calles durante las siguientes horas en la ZMVM y se trata de los autos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, así como aquellos que cuenten con holograma 1 y dos. En contraparte, las unidades que cuenten con holograma 00 y 0 quedarán exentos, al igual que los eléctricos híbridos.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 18 de marzo, dado a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00, concluyendo a las 22:00; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

