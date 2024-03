Xóchitl Gálvez responde a Donald Trump por declaraciones sobre migrantes "No son personas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD; Xóchitl Gálvez se pronunció en contra de las declaraciones del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, al igual que durante su campaña de 2016 habló de los migrantes como una amenaza para la población del país de las barras y las estrellas, pero en esta ocasión los calificó como animales y aseguro que, en algunos casos no son personas.

Ante ello la senadora con licencia se posicionó de inmediato en redes sociales. Fue a través de su cuenta de X, antes twitter, donde Gálvez Ruiz le envió un mensaje a Donald Trump y aseguró que se tipo de declaraciones son inaceptables, ya que los migrantes son personas con dignidad con la única intención de buscar un mejor futuro para sus familias, por lo que no dudó en expresar su solidaridad con los miembros de ese sector.

“Los migrantes son personas con dignidad que buscan mejorar sus condiciones de vida y aportan a la prosperidad de Estados Unidos. Toda mi solidaridad con la población migrante ante estos ataques discriminatorios”, escribió Xóchitl Gálvez.

Las declaraciones de Donald Trump se dieron durante un mitin en Ohio donde expresó: “Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país. No sé si llamarlos personas, en algunos casos. En mi opinión, en algunos casos no son personas, pero no me permiten decir eso, porque la izquierda radical afirma que es horrible decir esas cosas, comentó el magnate.

Durante el evento Donald Trump pronunció un discurso libre, en el cual se refirió a la crisis migratoria, automotriz que atraviesa Estados Unidos y mencionó sus propuestas en materia, así como lo que sucedería si no llega a la silla presidencial, Por lo que de nueva cuenta se refirió a los migrantes y explicó que países están enviando prisioneros a través de la frontera del país y señaló que a algunas personas migrantes no se les puede llamar de esa manera y pidió detenerlos.

Cabe señalar que el martes pasado Donald Trump consiguió los votos suficientes en las primarias para obtener su nominación presidencial en la convención republicana de julio. Entre sus declaraciones más polémicas destaca la promesa de convertirse en un dictador desde el primer día de mandato, así como sugerirle a Rusia atacar a los países de la OTAN que no cubran las cuotas de gasto en defensa.

Fuente: Tribuna