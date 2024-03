Hoy No Circula Sabatino: Estas serán las placas que no podrán salir a las calles de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Arranca el primer fin de semana del mes de marzo, el cual es la antesala para darle la bienvenida a la primavera. Es posible que, con el clima cálido, la gente desee subirse a sus autos y salir de sus hogares para embarcarse en alguna aventura familiar, quizás para visitar a un pariente lejano, ir a un balneario o para visitar alguna de las atracciones turísticas que, tanto el Estado de México como la Ciudad, tienen para ofrecer.

Desafortunadamente, habrá quienes no puedan hacerlo (al menos no con su propio vehículo) puesto el programa Hoy No Circula se mantendrá activo durante este sábado, 2 de marzo, y, en caso de que tus placas resulten seleccionadas, no podrás moverte con la libertad deseada. Por otro lado, si cumples con lo estipulado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) evitarás multas innecesarias, lo cual te viene genial porque resulta un respiro para tu bolsillo.

¿Qué autos no circula el día de hoy, 2 de marzo?

De acuerdo con información publicada a través de la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) este sábado no podrán circular los vehículos con engomado naranja, con holograma 1 y terminación de placas impar, así como los hologramas 2 y foráneos; mientras que los holograma 0 y 00 quedarán exentos de esta norma, mismo caso de los vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir gracias a que no producen contaminación similar a los que tienen motor de combustión.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 2 de marzo, dado a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00, concluyendo a las 22:00; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Fuentes: Tribuna