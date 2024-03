¿Sábado de Doble Hoy No Circula? Estos autos deberán quedarse en casa este 23 de marzo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que este mes de marzo ha estado lleno de emociones para los conductores de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), debido a las constantes activaciones del Doble Hoy No Circula por la mala calidad del aire que se ha registrado en estas semanas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Esto ha provocado que la gente se mantenga más atenta que nunca a los boletines emitidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Dado que este 23 de marzo es sábado, es posible que una gran cantidad de familias deseen movilizarse de un lugar a otro, ya sea para salir con los amigos, conocer algún punto turístico que vieron en TikTok, como es el caso de la nueva feria de la CDMX, Aztlán, o para visitar a algún pariente lejano. Dicha situación se traduce en abordar un vehículo y salir de casa, pero... ¿tu auto tiene permitido estar en las calles?, ¿y si se activó el Doble Hoy No Circula?

¿Qué autos deben permanecer en casa este sábado 23 de marzo?

Aproximadamente a las 5:00 horas de la madrugada de este día, la cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter) de la CAMe emitió un breve comunicado en el que informó que los niveles de ozono de la ZMVM se mantienen con normalidad. Esto significa que la norma del Hoy No Circula se aplicará de forma cotidiana, lo que implica que solo se seleccionó un tipo de engomado y placas para que se mantengan dentro de casa.

Según la publicación de la CAMe, los elegidos son los vehículos con holograma 1 y terminación de placas con número par, al igual que todas las unidades con holograma 2 y placas foráneas. Por otro lado, los automóviles con hologramas 00 y 0 quedarán exentos de las limitaciones establecidas en el programa, al igual que los autos eléctricos e híbridos, puesto que estos no emiten la misma cantidad de contaminantes que los autos con motor de combustión.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 23 de marzo, debido a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00 horas, concluyendo a las 22:00 horas. En el caso de los vehículos con placas foráneas, no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas en la zona centro del país.

