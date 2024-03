Tráfico en CDMX Se espera caos por marchas y bloqueos este 23 de marzo en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 23 de marzo se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona del Centro Histórico de la capital, es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, el Grupo Arrancones Relax realizará una rodada a las 22:30 de la Refaccionaria “California”, en Ángel Albino Corzo No. 3906, Col. Mártires de Río Blanco, a la Bodega Aurrera Insurgentes Norte (Av. Insurgentes Norte No. 1190, Col. Calpultitlán). Se trata del “Sábado de Arrancones”. No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, por lo que se pide tomar precauciones.

Tráfico en CDMX hoy 23 de marzo, foto: C5 CDMX

Por otro lado, en la Miguel Hidalgo, el grupo Street Bikers realizará una rodada a las 20:30 del Centro Banamex, en Av. del Conscripto s/n., Col. Lomas de Sotelo, al Club Monalisa, en Parque Granada No. 57, Col. Fraccionamiento Lomas de la Herradura, Huixquilucan. Se trata de la Rodada “4o. Aniversario”. No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, por lo que la zona será custodiada por elementos de policía.

Por otro lado, en la alcaldía Cuauhtémoc, el Colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá en punto de las 12:00 horas en las inmediaciones del Monumento a la Madre, ubicado en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc. Se trata de un Evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y de los consumidores de cannabis.

Estas son solo algunas de las movilizaciones que generarán tráfico en CDMX durante este sábado 23 de marzo, por lo que se recomienda a los automovilistas mantenerse al tanto de las actualizaciones del tráfico en las vialidades a través de los canales oficiales de las autoridades de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna