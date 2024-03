Contingencia: ¿De cuánto es la multa por infringir el Doble Hoy No Circula este domingo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 24 de marzo del 2024, debido a los altos niveles de ozono y la mala calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX), la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó activar el Doble Hoy No Circula, a fin de limitar el tránsito vehicular y bajar los niveles de contaminación en el Vall de México. Si no respetas estas normas, serás acreedor a una multa; aquí te compartimos todos los detalles.

Aunque han iniciado las vacaciones de Semana Santa 2024, y es tentador ignorar las normas del programa Doble Hoy No Circula, la recomendación general es seguir al pie de la letra las restricciones vehiculares este domingo, ya que, si no lo haces, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o elementos de la Policía de Tránsito Municipal de tu localidad te marcarán un alto.

Programa Doble Hoy No Circula de este domingo. Foto: CAMe

Además, te notificarán una multa que podría ser superior a los dos mil o hasta tres mil pesos mexicanos. Según el artículo 47 del Reglamente de Tránsito, las sanciones económicas por no respetar el Doble Hoy No Circula van de las 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en este 2024 es de 108.57 pesos.

De tal modo que para 2024, las multas por no cumplir el Hoy No Circular de este domingo 24 de marzo serían las siguientes:

20 UMA’s: 2 mil 171.40 pesos.

25 UMA’s: 2 mil 714.25 pesos

30 UMA’s: 3 mil 257.10 pesos.

Recuerda que el programa Hoy No Circula funciona en un horario que va desde las 05:00 hasta las 22:00 horas de este domingo. Aplica para automóviles de uso particular con holograma de verificación 2; con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0 y carros con holograma de verificación 00 y 0, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

También se aplica para autos que no tienen holograma de verificación, como los coches antiguos, de demostración o traslado, nuevos. A los que cuentan con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. El Hoy No Circula Dominical dicta restricción a la circulación al 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios.

En tanto, los automóviles de carga local o federal dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, tiempo del Centro de México, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis