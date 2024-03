Continúa Contingencia Ambiental en CDMX: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes 25 de marzo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 24 de marzo del 2024, en punto de las 10:00 horas, tiempo del Centro de la República Mexicana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) publicó un comunicado en el señaló que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX). ¿El lunes 25 se activará el programa Doble Hoy No Circula?

Mediante la red social 'X' (antes Twitter) usuarios han manifestado sus inquietudes sobre si el Doble Hoy No Circula se implementará el día de mañana, lunes 25 de marzo del 2024, ya que hoy sí se habilitaron las medidas. No obstante, aún no se ha establecido si el programa operará, ya que en punto de las 15:00 horas, tiempo de CDMX, se emitirá un nuevo comunicado para informar sobre la calidad del aire en la capital.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el próximo lunes 25 de marzo? Foto: CAMe

De momento, la CAMe sugirió a la población mantenerse informados sobre los niveles de ozono en el Valle de México y evitar, dentro de lo posible, hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas de este domingo. La dependencia agregó que el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México detectó en la periferia un sistema de alta presión que influye sobre el Centro de la República Mexicana.

Estas condiciones generarán ambiente seco y cielo despejado con intensa radiación solar. Asimismo, se pronostica una temperatura máxima entre 29 a 30°C, por lo que se recomienda el uso de protector solar en espacios abiertos. Para la tarde de este domingo las condiciones de dispersión mejorarán debido al predominio de viento moderado de componente sur- suroeste y rachas fuertes en la capital mexicana.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará en un boletín que se emitirá el día de hoy a las 15:00 horas", concluye el escrito de la dependencia.

Para conocer más detalles sobre la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México, aquí como cuáles son las multas, consulta esta nota de TRIBUNA. ¡Maneja con precaución!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis