VIDEO: ‘Suicida’ intenta arrojarse a las vías del tren en la estación 18 de marzo; policía la salva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) es uno de los más concurridos en todo el país. Según algunas estimaciones, cerca de 4.6 millones de personas atraviesan las distintas líneas a lo largo de toda la red del tren subterráneo. Sin embargo, no todo aquel que entra logra salir de las instalaciones. Desde hace varios años, este popular sitio se ha convertido en uno de los centros predilectos de los suicidas para quitarse la vida.

Un ejemplo de ello habría ocurrido durante la jornada del pasado sábado, 23 de marzo, cuando una mujer de 40 años descendió a la estación del Metro 18 de marzo, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la CDMX. Según información del medio X (red social antes conocida como Twitter) de Qué poca mad…, la fémina acudió hasta el mencionado lugar para arrojarse a las vías del tren.

Sin embargo, en un determinado momento, un joven policía se aproximó a ella para realizar una labor de contención. En el clip, se puede apreciar al oficial charlando a una distancia considerable para no amenazar a la fémina. Si bien no se alcanzan a escuchar las palabras que le dice, sí se aprecia que está pendiente de que no pase el tren. Mientras tanto, la desconocida se aproxima peligrosamente hasta la zona del límite para usuarios, es decir, más allá de la línea amarilla.

Según información del mismo medio, después de un rato, el joven oficial logró su cometido y evitó que la fémina se lanzara a las vías del tren. Esto significa que la mujer se encuentra sana y salva. Cabe señalar que es posible que el oficial haya intervenido gracias al programa institucional del Metro conocido como ‘Salvemos Vidas’, el cual busca prevenir el suicidio de los usuarios del transporte colectivo.

De acuerdo con información obtenida a través del portal del Metro de la CDMX, hasta el día 24 de julio del año 2023, los oficiales del subterráneo habían logrado evitar 66 suicidios, de los cuales 51 por ciento eran hombres, 41.5 por ciento mujeres y 1.2 por ciento miembros de la comunidad LGBTQ+. El programa ‘Salvemos Vidas’ fue implementado desde el año 2016 y desde entonces han logrado brindar labores de contención emocional a 620 personas.

Fuentes: Tribuna