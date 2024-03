AMLO descarta negociar con el crimen organizado, reveló en entrevista a CBS

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha rechazado firmemente la idea de entablar negociaciones con el crimen organizado, a pesar de los intentos de la Iglesia en el país por establecer un acuerdo de paz con dichos grupos.

El mandatario federal brindó una entrevista al programa 60 Minutes de la cadena televisiva CBS, en la que abordó su estrategia de seguridad, conocida por la frase "Abrazos, no balazos". Durante la entrevista, se discutió la presencia de los cárteles de la droga en México y el tráfico de fentanilo que afecta al país y su vecino del norte.

La Iglesia en México ha buscado establecer contacto con el crimen organizado como parte de un esfuerzo para lograr la pacificación en la nación. Sin embargo, AMLO ha dejado claro que su administración no considerará la posibilidad de negociar con grupos delictivos, reafirmando su compromiso con abordar las causas subyacentes de la violencia y promover la reconciliación social como estrategias clave en la lucha contra la criminalidad.

La negativa del presidente AMLO a negociar con el crimen organizado se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en México, con un aumento en los niveles de violencia y una presencia continua de grupos delictivos en varias regiones del país. Las políticas de seguridad de la administración de AMLO han sido objeto de debate y críticas por parte de diversos sectores, especialmente en cuanto a su eficacia para combatir la violencia y el crimen organizado.

Durante una reunión con la corresponsal Sharyn Alfonsi, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de entablar negociaciones con grupos del narcotráfico para establecer una tregua en beneficio de la población civil. La periodista preguntó directamente a AMLO si contemplaba la idea de acercarse a los cárteles y demandar un cese de actividades. Sin embargo, la respuesta del mandatario fue tajante. López Obrador afirmó que, en lugar de buscar acuerdos con el crimen organizado, lo fundamental es aplicar rigurosamente la ley para evitar la impunidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

No, no, no. Lo que hay que hacer con los criminales es aplicar la ley. Pero yo no voy a estar en contacto o comunicación con los criminales”, aseveró López Obrador.