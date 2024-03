¿Qué pasará con Los Pinos? Xóchitl Gálvez respondió si planea mudarse ahí

Ciudad de México.- Durante su conferencia "Sin Miedo a la Verdad", Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, compartió sus planes respecto a su eventual mudanza en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio. Gálvez había mencionado previamente su intención de ampliar la ciclovía hasta Los Pinos, lo que generó especulaciones sobre su posible residencia en ese lugar.

La exsenadora panista descartó la posibilidad de vivir en el Palacio Nacional, a diferencia del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, tras su victoria en las elecciones, abrió al público Los Pinos y lo transformó en un museo. Durante la pandemia de COVID-19, el Palacio Nacional también brindó alojamiento a médicos para evitar contagios.

No me siento emperador para vivir en un Palacio, me siento una ciudadana común y corriente", dijo.