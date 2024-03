¿Extranjeros terminan con una tradición? Polémica por prohibición de música banda en la playa

Mazatlán, Sinaloa.- En los últimos días, residentes y visitantes de Mazatlán han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la música de banda sea prohibida en ciertas áreas de la ciudad costera, generando un debate en las redes sociales. La controversia surgió a raíz de la circulación en las redes sociales de una fotografía que muestra un anuncio colocado en un condominio frente al mar, el cual prohíbe la contratación de grupos musicales en la playa "concesionada". Esta medida ha despertado inquietudes sobre el futuro de las tradicionales actuaciones de bandas en vivo, que suelen animar tanto a residentes como a turistas a lo largo de la costa de Mazatlán.

Ante esta situación, diversos usuarios han expresado su descontento y han instado a las autoridades locales a clarificar la situación y proteger la rica herencia cultural de la música de banda en la región. Algunos argumentan que estas actuaciones son parte integral de la experiencia turística en Mazatlán y contribuyen al ambiente festivo y vibrante de la ciudad.

El aviso colocado en el condominio deja claro que está terminantemente prohibido realizar actividades musicales en la playa concesionada, lo que ha causado preocupación entre los amantes de la música de banda y quienes consideran que estas presentaciones forman parte integral de la identidad de Mazatlán.

Sin embargo, el debate se intensifica con la circulación en redes sociales de un video donde un supuesto empresario hotelero critica duramente la presencia de grupos musicales en las playas de Mazatlán. En el video, se argumenta que estas presentaciones generan un gran "escándalo" que perturba la tranquilidad de los huéspedes, especialmente los turistas estadounidenses.

"A mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen, no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provocan que tengan una proyección de destino turístico 'chafa'", se escucha decir al supuesto empresario en el video.