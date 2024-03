Investigan si descarrilamiento del Tren Maya fue error o sabotaje: "Está raro", dice AMLO

Ciudad de México.- El día de ayer, lunes 25 de marzo, se reportó un percance en el Tren Maya, uno de los más importantes proyectos del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): en la estación ubicada en Tixkokob, Yucatán, el transporte se descarriló. El siniestro, por fortuna, no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, pero sí muchas teorías.

Ante la pregunta de si el accidente en el Tren Maya sería un atentado, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano respondió que las autoridades ya investigan si en efecto, sería un sabotaje de cara a las Elecciones 2024, o bien, un error humano por parte del personal; la declaración la hizo López Obrador en su tradicional conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, martes 26 de marzo, desde Palacio Nacional.

Investigan descarrilamiento del Tren Maya. Foto: Twitter

[Se investiga si] hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo, un cambio en un aparato de vía, y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente fue en la estación prácticamente y sí tiene un sistema el Tren de seguridad que funcionó y por eso, afortunadamente, no hubo heridos ni desgracias lamentables", comentó el mandatario tabasqueño.