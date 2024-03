Significado del Jueves Santo: Última cena, lavatorio de pies, oración y arresto de Jesucristo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 28 de marzo se celebra el denominado Jueves Santo, pero ¿qué significa exactamente? Si bien, esta fecha no tiene un día específico en el calendario, la realidad es que suele celebrarse después de la primera Luna Llena tras el primer equinoccio de primavera, lo cual suele ocurrir entre finales del mes de marzo y comienzos de abril. Representa el final de la Cuaresma Católica y el comienzo del Triduo Pascual.

¿Qué eventos sucedieron el Jueves Santo?

Esta es una de las fechas más representativas de toda la Semana Santa, puesto que es en aquel día cuando Jesús de Nazaret celebra la denominada Última Cena en compañía de sus 12 apóstoles. También se llevó a cabo el famoso lavado de pies, la oración en el huerto de Getsemaní y la aprehensión de Jesucristo tras la traición de Judas, quien lo vendió a cambio de una bolsa con monedas de plata.

Los hechos anteriormente mencionados son descritos en la Biblia a través de los pasajes de San Lucas, San Juan, San Marcos y San Mateo. Aquí te daremos un breve resumen para que puedas entender la fuerte carga de simbolismos que estos representan.

Última Cena

¿Cuál es el significado de la última cena?

Créditos: Internet

Siguiendo la tradición judía, Jesús se reunió con sus apóstoles para compartir el pan y el vino en medio de una cena solemne, la cual solía ser vista como una acción de agradecimiento hacia el creador. Como es bien sabido, el pan que consumen no tiene levadura y lo comen entre todos. Es en esta cena donde el mesías menciona que uno de los presentes planea traicionarlo. Dicha situación desata que todos se cuestionen quién sería capaz de vender al hijo de Dios.

Lavatorio de pies

Una vez concluida la cena, Jesús se levanta de su asiento y toma un lebrillo (objeto donde colocaban el agua) y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Este acto es tomado como una señal de amor, servicio y humildad hacia el mundo. Aunque no todos reaccionaron tranquilamente ante esto, puesto que Pedro se mostró en contra ya que consideró que su maestro se humillaba al inclinarse ante él: “No me lavarás los pies jamás”, le habría dicho frente a los demás. Pero Jesús lo contradijo y le aclaró que de no hacerlo no formaría parte de él, por lo que al final aceptó.

¿Cuál es el significado de la última cena?

Créditos: Internet

Oración en el huerto de Getsemaní

Una vez que concluyó la ceremonia, Jesús se retiró a orar al Monte de los Olivos, específicamente a una fnca en Getsemaní. En dicho recorrido los apóstoles se preguntaban sobre quién sería el traidor, mientras que Jesús, pensando en su muerte, exclamó una de sus frases más conocidas: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”.

Arresto de Jesús

Tras realizar su oración, Jesús regresó con sus discípulos y se dirigió hacia una granja. Fue entonces que se encontró con Judas Iscariote, junto a un grupo de soldados y guardias armados. Judas se acercó a su maestro y le dio un beso, para luego entregarlo a las autoridades. Con este acto da inicio la Pasión de Cristo.

Fuentes: Tribuna