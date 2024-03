Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, rompe el silencio tras el feminicidio de Camila

Chilpancingo, Guerrero.- A más de 12 horas del linchamiento masivo que se realizó en el municipio de Taxco de Alarcón contra tres personas, quienes presuntamente estuvieron involucradas en el secuestro y feminicidio de Camila 'G', una niña de solo 8 años de edad, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, rompió el silencio.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La mandataria estatal se pronunció sobre la muerte de la menor, pero de la golpiza a las otras tres personas (y deceso de una), a manos de un pueblo molesto, no dijo nada. Mediante su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), Evelyn Salgado declaró que "se sensibiliza" y condena enérgicamente el suceso: "La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada, mi solidaridad está con la familia de Camila".

Aunque el presidente municipal de Taxco de Alarcón declaró que la gobernadora guerrerense no le "contestaba el teléfono", Salgado Pineda declaro que, desde el miércoles 27 de marzo del 2024, que se reportó la desaparición de la menor, las autoridades de Seguridad comenzaron a actuar: "El protocolo violeta fue activado de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la no localización de Camila implementando un importante operativo para su localización".

He solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero garantizar una investigación expedita, pronta y efectiva, en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho", agregó la mandataria estatal.

Me uno al dolor de la familia y amigos, así como de la comunidad taxqueña y guerrerense por la pérdida de Camila, a quienes reafirmo que este gobierno no va a permitir la impunidad y no descansará hasta llegar hasta las últimas consecuencias", concluyó Evelyn Salgado.