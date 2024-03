Sábado de Gloria 2024: ¿Por qué la gente se moja? Origen de la tradición y multas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este día es el sábado de gloria, fecha donde la población suele utilizar agua para arrojarla al resto de las personas, es una tradición que se ha realizado por decenas de años, sin embargo, pocos conocen el origen de esta creencia, así como su significado, es por ello que ahora se muestran todos los detalles de esta conmemoración de la religión cristiana, los cuales sorprenderán, incluso, a los más creyentes.

Se debe señalar que las multas en la Ciudad de México ascienden a los 30 mil pesos por mojarse en Sábado de Gloria, una de las tradiciones más arraigadas que hay. Y más ahora, con ésta sequía que azota en la CDMX, las autoridades hacen un llamado a evitar realizar estas acciones

Sábado Santo o Sábado de Gloria, es una fecha que recuerda el paso de Jesucristo entre la muerte y la resurrección. Conoce los detalles sobre este día tan importante de la Semana Santa. El Sábado Santo es el penúltimo día de la Semana Santa, además de conformar uno de los días del Triduo Pascual. Este año, el Sábado Santo se conmemora el 8 de abril, después del equinoccio de primavera.

Sábado de Gloria en CDMX, foto: especial

Durante esta fecha, de acuerdo con la iglesia católica, se rememora la crucifixión y muerte de cristo, además de evocar el dolor de la Virgen María al ver a su hijo crucificado, pero también el Sábado Santo recuerda la fe de María por la resurrección de su hijo. En esta noche santa, la Iglesia vela en oración, celebrando la resurrección de Cristo en los sacramentos y esperando su regreso glorioso.

¿Sábado de gloria o Sábado santo?

Hay mucha confusión sobre la manera en que se debe referir al día, en ese sentido, antes se le conocía como Sábado de Gloría, debido a que el término hacía referencia a la promesa de Jesús de salvar a vivos y muertos. Sin embargo el Papa Pio XII cambió la vigila pascual de la mañana a la noche, ya que estaba prohibido que la misa se celebrara a medio día y dado que la celebración ocurría por la mañana por eso se le llamaba Sábado de Gloria.

Asimismo, promovió el llamarle Sábado Santo para darle carácter de silencio y de luto. Durante este día se reflexiona sobre la pasión, muerte de Jesús y su resurrección. Las iglesias no celebran la eucaristía, tampoco tocan las campanas, no se administra ningún sacramento, excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados. Muchos creyentes realizan ayuno para honrar de esta manera la muerte de Jesús y prepararse para conmemorar su resurrección.

Fuente: Tribuna, Centro Universitario Incarnate Word