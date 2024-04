VIDEO viral: Mujer defiende a su ‘hijo’ asaltante; lo compara con el ‘Robin Hood’ de esta era

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En diversas ocasiones, en redes sociales se han vuelto virales videos en los que balean a asaltantes, quienes suelen ser defendidos por sus padres, mismos que suelen aparecer después del ajuste de cuentas para llorarle a su hijo muerto, a quienes defienden y hasta tachan de angelitos. Un ejemplo de ello es el que ocurrió hace un tiempo, en el que una mujer aseguraba que su vástago no dañaba a nadie, puesto que únicamente salía a asaltar en el transporte público.

Siguiendo esta misma línea, el pasado sábado 30 de marzo, se viralizó un video en el que una mujer aparece contando la historia de su hijo, un hombre de 45 años que habría sido baleado cuando intentaba asaltar un camión de ropa de paca, actividad que solía hacer seguido, puesto que una vez que obtenía el producto, lo vendía por su cuenta y, con ello, sacaba ganancias económicas con las que apoyaba a su madre.

La mujer cuenta que, cuando estaban velando a su hijo (cuyo nombre no menciona en su narración), una fémina desconocida entró al recinto para celebrar la muerte del presunto criminal, hecho que habría dejado destrozada a la progenitora, puesto que considera que su vástago necesitaba respeto durante su velorio: “Me mataron a mi hijo a la corta edad de 45 años. Mi hijo no tenía hijos ni siquiera había hecho una vida. Estábamos velando a mi hijo cuando de pronto entra una señora de la nada y me dice: ‘Los criminales a la cárcel o mejor aún, al cementerio’. Le dije: ‘¿No ve que estamos velando a mi hijo? Por favor, respete’”.

La mujer continuó su relato, argumentando que su hijo se dedicaba a un “trabajo que la sociedad no acepta”, puesto que se dedicaba a robar y habría sido en uno de esos asaltos que alguien le disparó en tres ocasiones, acto con el que consiguió quitarle la vida al hombre: “Mi hijo solamente salía a robar. A atacar camiones. Él robaba ropa de paca americana y por robar ropa vieja, le quitaron la vida. Sin piedad, le tiraron tres balazos. Por robar ropa vieja que ha sido despreciada de otros lados.”

La fémina destacó que, cada vez que su hijo tenía una buena venta, le llamaba por teléfono para pedirle que preparara caldo de res o una olla repleta de arroz para todas las personas que vivían en el mismo barrio: “A mi hijo le gustaba darle a la gente pobre. Yo pienso que mi hijo era como un Robin Hood de esta época”, señaló la madre. Asimismo, la fémina señaló que su primogénito no solía dañar a nadie cuando robaba, puesto que solía llevar una “navaja bien pequeña”, la cual utilizaba para “espantar a la gente”, puesto que aseguraba que era incapaz de matar a alguien.

Por último, la madre excusó a su hijo y señaló que este no tenía la culpa por dedicarse a delinquir, sino que el responsable de ello sería su padre y exmarido de la señora, puesto que este abandonó a su familia compuesta por tres hijos, por lo que el asaltante tuvo que dedicarse a robar para “sacar la cara” por ellos. Cabe señalar que, según informes, este video no es real, sino que se trata de una dramatización realizada por una actriz, quien suele publicar este tipo de historias en sus redes sociales.

Fuentes: Tribuna