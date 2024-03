Incendio en la colonia Roma de la Ciudad de México consume parte de la propiedad

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Durante la tarde del lunes 4 de marzo de 2024, un incendio se desató en la azotea de un inmueble ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX). La alcaldía Cuauhtémoc informó a través de su cuenta oficial en redes sociales que el personal de Protección Civil perteneciente a la demarcación acudió de inmediato a las instalaciones del lugar, ubicado en la calle Puebla, colonia Roma, para brindar asistencia ante la emergencia del incendio.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital también se movilizó rápidamente al recibir el reporte del incendio. Tras llegar al lugar, llevaron a cabo las acciones necesarias para verificar la situación. Posteriormente, informaron que el incendio había consumido en su totalidad una habitación del inmueble. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego fue controlado y extinguirlo por completo, evitando que se propagara a otras áreas del edificio.

Además de extinguir el fuego, los bomberos realizaron labores de remoción para asegurar que no quedaran riesgos residuales. Una vez completadas estas tareas, culminaron su servicio en la zona afectada.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas como resultado del incendio. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro y evaluando los daños ocasionados por el mismo.

Se recomienda a los residentes y transeúntes de la zona mantenerse alerta y seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de futuras emergencias.

Por otra parte, Protección Civil de la Ciudad de México proporcionó consejos para actuar en caso de un incendio en el hogar, incluyendo medidas para protegerse del fuego, cómo llamar a los servicios de emergencia, y qué hacer si es posible salir o no del lugar. Se aconseja conservar la calma, utilizar extintores si es posible, evitar apagar fuegos eléctricos con agua, y alejarse del lugar si el incendio es incontrolable. Se insta a no usar el elevador en caso de evacuación y a no regresar al interior del edificio por objetos olvidados.

Fuente: Tribuna