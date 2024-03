Xóchitl Gálvez propone un nuevo enfoque para el Palacio Nacional; éste sería el cambio

Villahermosa, Tabasco.- Desde Tabasco, la candidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, ha presentado una visión radicalmente diferente para el Palacio Nacional. En una entrevista exclusiva en Villahermosa, prometió transformar el Palacio Nacional en un símbolo de apertura y accesibilidad para todos los mexicanos. En lugar de portazos, ella aboga por puertas abiertas que permitan el flujo constante de la gente hacia el corazón del gobierno. Al abrir las puertas del Palacio Nacional, Gálvez espera fomentar una mayor participación ciudadana y fortalecer la relación entre el Gobierno y la sociedad.

Su visión no solo aborda la cuestión de la seguridad y las protestas, sino que también simboliza un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Al hacer del Palacio Nacional un espacio acogedor para todos, Gálvez aspira a construir un Gobierno que esté verdaderamente al servicio de la gente.

Estas declaraciones se dan en un contexto en el que un contingente exige respuestas a pie del edificio situado en el Zócalo, acerca de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Sin embargo, se han encontrado con silencios y puertas cerradas, por lo que optaron por derribarla con ayuda de una camioneta. El objetivo era reunirse con el mandatario, situación que no fue posible debido a que los policías dispersaron al grupo con gas lacrimógeno.

Los manifestantes emplearon una camioneta estacionada a la cual le rompieron los vidrios y le quitaron el freno de mano

Sobre esta escena, Gálvez lamentó que se tomaran estas medidas, pero empatizó con los manifestantes y sostuvo que la tensión se pudo haber evitado si AMLO les hubiera abierto las puertas y hubiera atendido sus demandas. A la par, recordó la ocasión en la que incluso a ella se le negó la entrada al recinto.

Realmente preocupante, no me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación, pero sería tan sencillo, que el presidente le abriera las puertas a las personas. Ustedes saben cuál fue mi caso, con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, (el presidente) no me la abrió".