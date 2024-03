Clara Brugada le declara la guerra al Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez, en CDMX

Ciudad de México.- La candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena, Clara Brugada, declaró la guerra de manera directa en contra del Cártel Inmobiliario y arremetió en contra de sus principales benefactores, la aspirante de la coalición “Juntos haremos historia” criticó tajantemente al gobierno de la alcaldía Benito Juárez, al que consideró que no es honesto, así como opaco en sus acciones, lo que ha llevado una crisis en la demarcación.

Clara Brugada realizó un acto de campaña en el predio Insurgentes sur 1774, el cual es uno de los recuperados por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México derivado de las investigaciones realizadas en contra del cártel inmobiliario de la demarcación, desde ese punto no dudó en criticar al gobierno de la Benito Juárez y salió a relucir el nombre de su contrincante Santiago Taboada, quien hasta hace unos meses era el alcalde.

“La Benito Juárez, la alcaldía, el gobierno, no su población. Su población tiene todos mis respetos, el gobierno de la Benito Juárez no es un gobierno honesto, no es un gobierno democrático y es un gobierno opaco, es un gobierno que no es transparente, entonces ¿con qué tablas? ¿con qué credenciales quiere ser jefe de gobierno? Cuando han sumido en la corrupción a esta alcaldía”, dijo clara Brugada.