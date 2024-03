Tras 'portazo' en Palacio Nacional, AMLO pide reunión con padres de desaparecidos Ayotzinapa

Comparta este artículo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de este jueves, realizada en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar del 'portazo' que ocurrió el día de ayer en Palacio Nacional, por parte de manifestantes que buscan justicia por el Caso Ayotzinapa. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano aprovechó para convocar a una reunión con los padres de los jóvenes desaparecidos.

Luego de que el día miércoles 6 de marzo, jóvenes mexicanos que reclaman al Gobierno de AMLO no tener avances concretos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, rompieran una puerta y causaran destrozos en Palacio Nacional, el presidente de México pidió a los padres de las víctimas reunirse para exponer los avances del caso, no obstante, pidió que no estuvieran presentes ni abogados, ni asesores.

Aprovecho para decirles que quiero hablar con ellos, que quiero que me escuchen y que yo les informe cómo va la investigación, y que no pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud, ni buscan la justicia, que ya están metidos en otros asuntos, esto a los papás, a las mamás, que me gustaría hablar con ellos", declaró López Obrador este jueves.

Ojalá y no vayan acompañados, porque no les tengo confianza ni a los abogados ni a los asesores", agregó.

Sobre la fecha para este encuentro, AMLO estimó que podría ocurrir en "unos 20 días", para que así cuente con más elementos para sostener la conversación: "Voy a tener más elementos para decirles 'esto es lo que consideramos que sucedió, esto es lo que llevamos', investigar".

En esta mista intervención, el mandatario tabasqueño señaló que las pesquisas continuarán: "También decirles que este caso no lo vamos a cerrar, no va a haber 'carpetazo', es un expediente abierto hasta que sepamos lo que sucedió y sobre todo hasta que encontremos a los jóvenes".

Finalmente, López Obrador señaló que por el 'portazo' en Palacio Nacional no habrá detenidos, sin embargo, apuntó que respalda la investigación que ya abrió la Fiscalía General de la República (FGR) y que, si se sabe quién estuvo involucrado en el ataque al Palacio Nacional, lo expondrá en su conferencia 'mañanera'.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'