VIDEO: Joven golpea a grupo musical por bailar con su novia sobre el escenarios

Ciudad de México.- Prácticamente desde que se creó Internet y se tuvo acceso a plataformas de video, como es el caso de YouTube o TikTok, la gente tuvo que aprender a ser más mesurada con sus actos, puesto no sabes quién puede encontrarse cerca de ti con una cámara. Esto ha generado que se cree una tendencia en de ‘ladys’ y ‘lords’, gente que suele ser criticada por sobre reaccionar a ciertas cosas de su día a día.

Sin embargo, en otras ocasiones, la gente suele empatizar con estas personas, lo que a la larga genera un debate en redes sociales. Un ejemplo de ello ocurrió en días recientes, en algún lugar de Latinoamérica, aunque se desconoce con exactitud la ubicación, se sabe que fue en una especie de concierto de música urbana; en el escenario, una pareja se encontraba bailando el denominado ‘perreo’, mientras se divertían.

Luego de unos segundos, el video tiene un corte y para la siguiente toma, se puede apreciar a la joven, en una posición muy comprometedora, mientras uno de los músicos baila sobre ella. Por su parte, el presunto novio, solo observa la escena, sin hacer nada. Momentos después, la fémina comienza a bailar con el cantante de la agrupación, de manera similar a como lo estaba haciendo con su pareja al comienzo del clip.

Para este punto, el joven no soportó y se aproximó hacia el músico, para quitar sus manos de su supuesta pareja, asimismo, se aprecia que le dice algo, pero no se entiende qué es. El artista continúa bailando, lo que provoca la molestia del joven, quien procede a empujar; para este momento, entra uno de los músicos e intenta alejar al celoso masculino, quien hace un movimiento violento hacia atrás. La joven, intenta detener a su presunta pareja, pero no lo logra y es arrojada hacia atrás.

Parece ser que los hombres se debatieron en una pelea física, puesto los instrumentos terminaron en el suelo, mientras que, sobre el escenario, ya no se podía ver a nadie. El clip generó un gran debate en redes sociales, como es el caso de X (aplicación antes conocida como Twitter) donde hubo personas que apoyaron a la joven, argumentando que su novio, “no soportó”, mientras que otros más se pusieron del lado del chico.

