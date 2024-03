¿Habrá Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental en la CDMX este 9 de marzo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta primera semana del mes de Marzo, varios automóviles no pudieron salir de casa debido a que se activó la Contingencia Ambiental y por ende, estuvo vigente el programa Doble Hoy No Circula, lo que significa que una gran cantidad de vehículos tenían que quedarse dentro de casa para no contribuir aún más a la mala calidad en el aire, pero… ¿será que dicha norma se mantendrá vigente este sábado? Descúbrelo a continuación.

Dado a que se trata del fin de semana, es más que probable que millones de mexicanos quieran movilizarse en la Zona Metropolitana del Valle de México, esto con la finalidad de visitar a algún familiar o de darse una escapada con la familia y amigos a las afueras de la CDMX o del Edomex; sin embargo, debes mantenerte al pendiente porque, pese a que se trata del día sábado, continúa vigente el Hoy No Circula.

¿Qué autos tendrán que permanecer en casa este sábado, 9 de marzo?

Afortunadamente para las personas que necesiten utilizar su auto el día de hoy, este segundo sábado del mes de marzo, no estará vigente el Doble Hoy No Circula, según información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalopolis) que se emitió a través de un comunicado desde las 15:00 horas del pasado viernes, 8 de marzo. Lo que significa que el programa se mantendrá de manera normal.

De acuerdo con la CAMegalópolis, este segundo sábado del mes de marzo no podrán salir los vehículos con holograma 1, terminación de placas con número par, al igual que los autos con holograma 2 y foráneos. Por otro lado, los vehículos con holograma 0 y 00 quedarán exentos de esta norma, este mismo caso se repitirá también con las unidades eléctricas e híbridas, las cuales no emiten contaminantes de manera común.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 9 de marzo, dado a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00, concluyendo a las 22:00; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

Fuentes: Tribuna