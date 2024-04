El Estado de México se enfrenta a 6 incendios forestales; miles de hectáreas calcinadas

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Miles de hectáreas se han reducido a cenizas en el Estado de México, los bosques de la entidad tienen la función de mantener el equilibrio ecológico y el sustento de miles de familias dedicadas al aprovechamiento forestal, la agricultura y el ecoturismo, debe mucho a los brigadistas y combatientes de incendios forestales. Es por ello que las autoridades se enfrentan a seis incendios al corte de las 11:00 horas.

En ese sentido, la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) explicó que, cada año, en la temporada de calor, los combatientes de incendios forestales trabajan arduamente para reducir al mínimo las afectaciones silvícolas a causa del fuego, destacando por su profesionalismo, su capacidad de respuesta, pero sobre todo por su compromiso con el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos.

Al corte de las 11:00 horas de este lunes 1 abril se encuentran activos y en combate seis incendios forestales, en el Cerro del Aire, en Ocuilan; en el Ejido Zaragoza, TenangoDelValle; en Ahuatepec, Otumba; Techuchulco, Chalco; Ejido San Bartolo, Amanalco y en Cerro Cuate, Villa Guerrero. La dependencia señaló que la experiencia adquirida a lo largo de varios años de tarea heroica ha permitido al Estado de México contar con uno de los grupos de combate de incendios forestales mejor preparado del país.

Incendios en Edomex, foto: especiial

Si no tienes capacitación, también puedes colaborar con los brigadistas y combatientes de incendios con medidas tan simples como: no encendiendo fogatas; si encuentras restos de fogatas, extínguelos con agua y tierra; si ves rescoldos, apágalos hasta que dejen de humear; evita arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos, no tirando vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible.

Para reportar incendios forestales, Probosque pone a disposición el Teléfono Rojo: 800-590-1700 o bien, la ciudadanía puede reportar al Número de Emergencia Nacional: 911. Asimismo, se pide a la población evitar fumar, así como no encender fogatas durante las excursiones. Cabe destacar que la mayoría de los incendios forestales del país son consecuencia de la actividad humana.

Fuente: Tribuna