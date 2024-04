Péptidos de Investigación: Estudios sobre la Libido.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Estudios sugieren que un agonista artificial de los receptores de melanocortina del cerebro, PT-141 (bremelanotida), puede afectar la excitación sexual, el hambre y el metabolismo al modular las vías principales a través de las cuales el organismo señala la actividad reproductiva y acciones fisiológicas relacionadas.

Péptido Melanotan II

La investigación sugiere que el Melanotan II, un agonista sintético del receptor de melanocortina, también puede modular el sistema de melanocortina. Sus metabolitos activos pueden incluir PT-141, entre otros. Las investigaciones sugieren que puede ser relevante en el ámbito de la investigación en disfunción eréctil (DE), ya sea a través de vías orgánicas o psicogénicas, al aumentar la excitación para la cópula.

Hormona Oxitocina

La oxitocina es una hormona que ocurre naturalmente en muchos organismos. Puede actuar como un compuesto de unión, liberado para aumentar la unión bioquímica entre parejas y recién nacidos con sus madres. Muchos estudios han evaluado el péptido en el contexto de la estimulación de la libido.

Péptidos de Investigación: ¿Qué son?

Cuando se evalúan sustancias basadas en péptidos en entornos de investigación, esto se llama péptido de investigación. Los péptidos, como las proteínas, son compuestos que consisten en cadenas de aminoácidos. Todos los organismos contienen diversos péptidos de origen natural que sirven para múltiples propósitos. Más cortos que las proteínas, los péptidos suelen incluir entre dos y cincuenta aminoácidos. Aunque la mayoría de los péptidos tienen una estructura lineal, el PT-141 es un ejemplo de péptido cíclico o no lineal.

Se ha teorizado que una amplia variedad de procesos mentales, incluido el desarrollo, el metabolismo, la recuperación, la señalización endocrina, la comunicación intercelular y el funcionamiento cerebral, están regulados por péptidos. Debido al potencial de estos compuestos, se han puesto muchas enfermedades y trastornos bajo la atención de los investigadores.

Péptidos de Investigación y Libido

Los péptidos son un campo de estudio nuevo y emocionante que los investigadores especulan que puede ser relevante para el estudio en el contexto de la disfunción eréctil (DE). Su impacto positivo potencial en la función sexual, como el aumento de los comportamientos copulatorios, la función eréctil y el equilibrio hormonal, parecen ser el resultado de varios procesos diferentes. Se cree que varios receptores de melanocortina en el organismo son activados por PT-141 y Melanotan II, dos de los péptidos más prominentes para la disfunción eréctil. Se ha teorizado que estas sustancias estimulan la libido al unirse y activar los receptores de melanocortina 3 y 4 del cerebro. Además de la disfunción eréctil, su activación puede aumentar la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador.

Una teoría es que la oxitocina puede mejorar la función eréctil y la excitación al unirse a receptores específicos de oxitocina. Además, se ha afirmado que ciertos péptidos tienen el potencial de mejorar el equilibrio hormonal y los niveles de testosterona, lo que promovería la función eréctil. A continuación, se presentan algunos resultados posibles:

Llevar un exceso de grasa aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y disminuye la producción de testosterona (T) al aumentar su aromatización en estrógeno. En sus estudios, los investigadores pueden reducir la aromatización y ayudar en la reducción de peso mediante la acción potencial de péptidos como la Tirzepatida.

Cuando el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal (HPG) está dañado, bajos niveles de T y disfunción eréctil (DE) pueden resultar de diversos trastornos endocrinos. Es posible que péptidos como la Kisspeptina-10 puedan mejorar la calidad de la erección al aumentar los niveles de testosterona y estimular directamente el eje HPG.

Péptidos de Investigación y Función Sexual

Según la investigación, la disfunción eréctil y la excitación en modelos animales parecen mejorar efectivamente bajo exposición controlada en entornos de laboratorio a péptidos de función sexual. También han sido explorados clínicamente. Una investigación de fase 2A con 73 modelos de investigación masculinos sugirió que el péptido puede prolongar significativamente la duración de las erecciones. En un estudio de sujetos con disfunción eréctil (DE), el PT-141 podría prolongar significativamente la duración media de la rigidez basal en o por encima del 80% en comparación con el placebo. Los hallazgos sugirieron que la rigidez basal pareció durar un promedio de 14 a 17 minutos en los sujetos que recibieron PT-141.

La rigidez basal pareció durar un promedio de solo 2 minutos en los sujetos de placebo. La reacción de los modelos de investigación individuales al PT-141 frente al placebo indicó que la duración de la rigidez basal en o por encima del 60% fue más del doble de lo que debería haber sido. También se ha especulado que los sujetos masculinos que sufren de disfunción eréctil psicológica o biológica pueden encontrar alivio con el uso de Melanotan II (MT-2), otro agonista de melanocortina. Una investigación teorizó que el MT-2 puede haber ayudado al 85% de los modelos de investigación masculinos con disfunción eréctil (ya sea psicológica o orgánica).

