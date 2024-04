(VIDEO) Mujer amenaza a policías que intentan arrestar a su hijo: "No estoy jugando cab..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que sitios como X, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok se crearon, la gente tiene que ser más cautelosa, de lo contrario podrían ser captados haciendo algo indebido y, posteriormente, se convertirían en un personaje viral, como es el caso de los denominados lords y ladies que pululan en Internet, gente que se destaca por comportarse de manera déspota y prepotente en algunas situaciones.

El ejemplo más reciente de estos casos ocurrió recientemente en las inmediaciones de, lo que parece ser, la Ciudad de México, sitio en el que un oficial captó a una mujer que se negaba a permitir que arrestaran a su hijo, quien aparentemente fue aprehendido mientras conducía una motocicleta en una avenida concurrida; es en este momento en el que la fémina, con una actitud agresiva, amenaza a los policías, argumentando que poseía contactos.

En el video se aprecia cómo la mujer increpa a los oficiales, mientras saca su celular y se pone a hablar por teléfono con alguien que, presuntamente, pertenece a la Fiscalía: "Yo no estoy jugando cab… y todos me conocen quién soy". Aunque las cosas que el interlocutor le dice a la fémina no son completamente inteligibles, se escucha con claridad que la femenina le explica hacia dónde la van a enviar: "Me van a pasar con asuntos internos, ¿es de tu gente?".

Aparentemente, el hombre con el que la fémina estaba hablando, le explica que se trata de un "jefe", a lo que la mujer reacciona aún más iracunda y aclara que no le interesa si se trata de un alto mando: "No, a mí me vale mad… que sea el jefe o lo que sea cab… No, no, no que chin… a su madre", increpó la señora, para luego dejar entrever que no la raíz del problema radicaba en que no le había agradado cómo le habían hablado los oficiales: "No tiene porque hablarle así a la gente", señaló.

Posteriormente, las amenazas de la mujer se volvieron mucho más agresivas, puesto le dijo a los efectivos que podía contactar con alguien que les hiciera daño: "¿Quieres que te traiga gente cu… para que veas cómo si le echan hue… y te rajan tu mad…?", señaló, para luego dirigir su atención hacia donde se encontraba el policía que estaba grabando, a quien le dice: "Aguas donde estés grabando. Nada mas te digo que como servidor público grabar es un delito", aquí es donde se termina el video. Cabe señalar que hasta el momento se desconoce en qué terminó toda la discusión.

