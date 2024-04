Colapsa la autopista México-Pachuca: Vecinos de Ecatepec exigen abasto de agua potable

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- La autopista México-Pachuca se ha visto colapsada en la circulación debido a un bloqueo por parte de habitantes del municipio de Ecatepec, Estado de México, a la altura de la caseta de Ojo de Agua, con dirección a la Ciudad de México, se manifiestan debido a que aseguran que desde hace un mes no tienen agua potable y el organismo local no ha cumplido con los acuerdos pactados de hace unos días.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades mexiquenses, se trata de residentes de la Unidad Habitacional La Guadalupana, quienes se congregaron en la carretera de peaje e impidieron el paso de los vehículos hacia la capital del país. En ese sentido, exigen a las autoridades municipales la dotación de agua por las redes domiciliarias, de la cual carecen más de 12 mil familias desde hace un mes.

Fueron alrededor de 100 personas, quienes a las 07:45 horas iniciaron con el bloqueo en la caseta de cobro de Ojo de Agua, a la altura del kilómetro 24+800, los vecinos bloquearon ocho carriles en su sentido hacia la Ciudad de México. Con pancartas que decían: “Sapase no cumple, 30 días sin agua” y “La Guadalupana exige dejen de robarle el agua”; los vecinos denunciaron al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) de desviar el agua de las válvulas del pozo de La Guadalupana hacia otras.

Caos en la México-Pachuca, foto: especial

Con esta, ya son tres veces que los vecinos de La Guadalupana se manifiestan en menos de un mes en la autopista México-Pachuca, sin que hasta el momento les den respuesta a su demanda. Cabe señalar que solo dejaron dos carriles libres para acceder a la capital del país, por lo que miles de automovilistas quedaron varados en la vialidad. Los vecinos aseguran que fueron engañados con un pozo que no funciona, por lo que no tienen agua en sus domicilios.

Ante la falta de agua por las redes domiciliarias han tenido que comprar el agua a un costo de 280 pesos un tambo de mil litros. “Ya estamos cansados de no tener agua y comprar el líquido a pipas particulares. No nos vamos a retirar”, afirmaron. Hasta el momento, no se ha registrado la presencia de algún representante del Gobierno del Estado de México o del municipio de Ecatepec.

Fuente: Tribuna